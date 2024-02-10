عباس: الهجوم المحتمل شروع في طرد الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشدة خطط إسرائيل لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال في مقر إقامته الرسمي في رام الله بالضفة الغربية، إن ذلك سيمثل «تمهيدا خطيرا» لسياسة طرد يخشاها الفلسطينيون، ووجه اتهاما لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بانتهاج «سياسات مدمرة». ودعا عباس مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء.



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