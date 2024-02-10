محافظ الجيزة يتابع مع أعضاء النواب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور؛ للوقوف على المشروعات التنموية، التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

حضر اللقاء: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب ايهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخي وزكي عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابري، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.