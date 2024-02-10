"سرايا القدس" كشفت عن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في خانيونس: أوقعنا أفراد قوّة بين قتيل وجريح

أعلنت "سرايا القدس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدينا أكّدوا بعد عودتهم من مناطق الاشتباك في محاور التقدم غرب خانيونس، تمكنهم تنفيذ عدد من المهام، وهي استهداف قوة صهيونية بقذيفة (RPG) كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج)، حيث أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

ولفتت إلى "قصف تمركز لجنود العدو محيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60"، كاشفة عن "الاشتباك مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة وقنابل (برق) المضادة للأفراد".