رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن إنهاء القتال في خانيونس

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، "أننا ما زلنا بعيدين عن إنهاء القتال في خانيونس"، في جنوب قطاع غزة.
وأمس، أفادت القنا 12 الإسرائيلية بأنّ "خلافًا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح"، موضحة أنّ "نتانياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان".
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