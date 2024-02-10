القناة 13 الإسرائيلية: مشاحنات بين نتانياهو وهاليفي بشأن عملية رفح العسكرية

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ هناك "مشاحنات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح"، موضحة أنّ "نتانياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية".

إلى ذلك، كشفت القناة الإسرائيلية، عن أنّ نتانياهو "طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادًا للعملية العسكرية في رفح".

وفي وقت سابق، اعتبر هرتسي هاليفي، "أننا ما زلنا بعيدين عن إنهاء القتال في خانيونس"، في جنوب قطاع غزة.

وأمس، أفادت القنا 12 الإسرائيلية بأنّ "خلافًا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح"، موضحة أنّ "نتانياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان".