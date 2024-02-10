المعلوف: العلاج يبدأ من إنصاف الموظفين العسكريين والأمنيين والإداريين والمتقاعدين

ذكر النائب السابق سيزار المعلوف، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لن تستقيم دورة لبنان الاقتصادية من دون راحة ابنائه. فالعلاج يبدأ من إنصاف الموظفين العسكريين والأمنيين والإداريين والمتقاعدين، بزيادة رواتبهم، لضمان عودة النشاط المؤسساتي الرسمي اولاً. ولا يكون العلاج من دون فرض حل قضية المودعين، لإعادة الثقة بلبنان مالياً ومصرفياً واقتصادياً، عبر تشريع اصلاحات مالية ضرورية لم تعد ترفًا".

ولفت إلى أنّ "مسار الايداعات يتطلّب جدية في التعاطي، من دون التهرّب ورمي المسؤوليات، خصوصاً ان الدولة قادرة على وضع برنامج واقعي وبنّاء، لإعادة حقوق المودعين المشروعة، بالإستناد الى تجربة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي استطاع ان يمنع المس بما تبقى من اموال المودعين، ويجمع مليار دولار تقريبا في اشهر قليلة، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي".

وسأل المعلوف: "هل نبدأ؟ ام نؤجل الحلول، فيدفع لبنان ومواطنوه الأثمان سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، مُضَاعَفة، يوماً بعد يوم؟".