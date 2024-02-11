شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: انعقاد الحوار الوطني لبحث المحور الاقتصادي جاء في توقيت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، بعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً لبحث قضايا المحور الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار اقتصادي.

وأضافت أن الاجتماع جاء في توقيت مناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات الاقتصادية القائمة التي تواجهها الدولة المصرية، لطرح كافة الرؤى والحلول لمواجهتها.

وأكدت أن تكليف الدكتور مصطفي مدبولي للحكومة للوزراء، بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية للحوار الوطني تؤكد حرص الجميع علي إنجاح الحوار الوطني والخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتنفيد للتعامل مع التحديات الراهنة، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة للتعامل مع مخرجات المرحلة السابقة من الحوار.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة كافة المدارس الاقتصادية والمتخصصين للمشاركة في الحوار الاقتصادي إنما هو انعكاس لسياسة الحوار الوطني بضرورة الانفتاح علي كافة الآراء للوصول إلى حلول واقعية للأزمة الاقتصادية.