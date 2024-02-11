جريح إثر تصادم بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس وحركة المرور كثيفة بالمكان

أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي، عن سقوط جريح إثر تصادم بين مركبتين على اوتوستراد انطلياس عند المسلك الشرقي، فيما تسبب بحركة المرور كثيفة بالمكان.

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