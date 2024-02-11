مظاهرات إسرائيلية تطالب بإقالة حكومة نتانياهو وإعادة الأسرى في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، في تل أبيب وحيفا والقدس، مطالبين بإقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الآلاف تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتانياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

كما تحدثت هيئة البث الرسمية عن مظاهرة حاشدة في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كافة الأسرى، ومظاهرتين قبالة منزلي نتانياهو في القدس.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ حوالي 3 آلاف إسرائيليا تظاهروا في حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورا.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل في الحرب الإسرائيلية دون تحقيق أهدافها المعلنة، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة جراء عمليات الفصائل الفلسطينية، ووسط تقارير عن خطة إسرائيلية لشن هجوم على رفح والتي تواجه تحذيرات دولية.