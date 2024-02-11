الصليب الأحمر الدولي: فُجعنا بمقتل مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأديتهما مهمة إنقاذ الطفلة هند

شدد الصليب الأحمر الدولي، على "أننا فُجعنا بمقتل مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأديتهما مهمة إنقاذ الطفلة هند"، في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، عُثر على جثة الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها، بعد محاصرة سيارتهم التي كان تقلًهم قبل 12 يومًا، في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الطفلة هند عثروا صباح السبت على جثتها وجثث من كانوا في المركبة التي حاصرتها دبابات الجيش الإسرائيلي في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث قتل على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثماني مسعفين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يومًا، وقال إن "الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من مركبة عائلة الطفلة هند".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخّوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال بها.