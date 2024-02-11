بوريل: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر

ذكر مفوّض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ "الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر".

ولفت إلى أنّ "استئناف مفاوضات الأسرى وتعليق الأعمال العدائية، هو السبيل الوحيد لتجنّب إراقة الدماء"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاصرته.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين مصريين، قولهم إنّ القاهرة "أرسلت تحذيرات لاسرائيل من أن أيّ عملية برية في رفح، ستؤدي إلى تعليق فوري لمعاهدة السلام بين البلدين".

وكشف المسؤولون المصريون، أنّ "وفداً مصرياً زار تل أبيب، يوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظراء إسرائيليين، حول الوضع في رفح"، موضحين أنّ "المسؤولين الإسرائيليين يحاولون إقناع مصر بالموافقة على بعض التعاون، فيما يتعلق بالغزو البري، وهو الأمر الذي لا تقبل به مصر".

وحذّرت عدّة دول عربية ودولية من الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح والتي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة بعد، أبرزها هزيمة حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتخشى القاهرة أن تؤدي العملية العسكرية إلى تهجير قسريّ للفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.