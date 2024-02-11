كل وطني شريف يقف خلف الجيش والقائد.. مصطفى بكري : مصر حذرت وأنذرت الحكومة الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح رفح القريبة من الحدود المصرية.

وأوضح "بكري"، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع إكس (تويتر سابقا)، أن "الهدف هو تهجير الفلسطينيين قسريا باتجاه سيناء".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعتزم إشعال المنطقة وارتكاب مذابح بشعة؛ بهدف إحراج مصر ودفع الفلسطينين باتجاه الحدود المصرية".

ولفت إلى أن "مصر حذرت وأنذرت وبعثت مؤخرا برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، هددت فيها بتعليق اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية، وأكدت أنها لن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري".

وأكد أن "موقف مصر حاسم، وكل الخيارات مفتوحة دفاعا عن أمن مصر وحدودها الدولية".

وأضاف أن "كل وطني شريف يقف خلف الجيش والقائد. لقد فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ ما يراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي، وحماية الحدود".

واختتم قائلا: "نثق في حكمة الرئيس وإدارته للأزمة الراهنة ومواجهة التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين. 110 ملايين مصري هم ظهير جيشنا العظيم، وكلنا ثقة بردع كل من تسول له نفسه المساس بترابنا الغالي".