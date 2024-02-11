شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يثمن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس لحوار اقتصادي شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الجيل بما قرره مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه أمس السبت، بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأن تكون جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى التى دعا إليها الرئيس السيسى على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، تحضرها الحكومة، والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

ورحب حزب الجيل فى بيان له، بما قرره مجلس الأمناء أيضا من أن يستمر الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا ( المتبقية من الـ 113 قضية) التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.

وثمن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس حزب الجيل اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنى وحرصه على تهيئة كل الأوضاع بحيث يحقق كل الأهداف التى من أجلها دعا إليه الرئيس، منوها بتكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهو ما جعل مجلس أمناء الحوار يدعوها لحضور الجلسات التى خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية وذلك للوصول لحلول لها قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأكد الشهابي أن استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ستخلق أجواء إيجابية مشجعة عند مناقشات القضايا والمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى على طاولة البحث و الدراسة فى الجلسات التى خصصها مجلس الأمناء ويؤكد عليها تلك اللجنة التى شكلها اجتماع مجلس الأمناء من أجل التنسيق لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة.