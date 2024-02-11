نشرة منتصف الليل|أسعار عمرة رمضان وموعد التقديم.. وإعلان تفاصيل مشروع رأس الحكمة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

"الوزراء" عن مشروع رأس الحكمة: مفاوضات جارية مع المستثمرين وإعلان التفاصيل قريبًا

عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن ما يطلق عليه مشروع رأس الحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الأرصاد" تكشف عن حالة من عدم الاستقرار الجوية في هذ التوقيت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم، تمر البلاد بحالة من اضطراب حالة الطقس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد، هو أول أيام شهر شعبان 1445هـ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شوادر وكميات إضافية من السكر.. قرارات عاجلة من "التموين" بشأن معارض "أهلا رمضان"

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين، أن معارض اهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الدفاع يلتقى نظيره البلغاري لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً على هامش إنعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزارة "العمل" تكشف آخر تطورات قانون العمل الجديد

أعلنت وزارة العمل، استكمال اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تصل لـ60 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار عمرة رمضان وموعد التقديم

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه بدءًا من الأسبوع القادم ينتهي التقديم لرحلات شهر شعبان، ويبدأ التقدم لرحلات شهر رمضان 1445هـ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا