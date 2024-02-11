ضياء رشوان يكشف موعد ظهور مقترحات الحوار الوطني لسعر الصرف والتضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تطورات بحث قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية وضعت خطة زمنية وموضوعية لـ 133 توصية تم رفعها للرئيس السيسي في المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأكد: خلال أيام ووفقًا لتوجيهات الرئيس ستكون الحكومة شريكًا معنا في الوقوف علي كل القضايا الراهنة وعلي رأسها سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار.

كما أكد الدكتور ضياء رشوان سيكون هناك مقترحات واضحة ومحددة قابلة للتطبيق والتنفيذ سترفع لرئيس الجمهورية، والمخرجات لتلك القضايا ستظهر خلال أقل من أسبوعين.