مصاب بـ الخرف.. استشاري طب نفسي: شواهد كثيرة تؤيد إصابة بايدن بضعف إدراكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن هناك عددًا من الشواهد والتحليلات تؤيد من الناحية العلمية إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ الخرف، موضحًا أن الخرف هو خلل في القدرات العقلية عند الإنسان تجعله غير مؤهل للتعامل بصورة سوية مع الأمور من الناحية الإدراكية .

أضاف هندي، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "مع خيري" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مرض آلزهايمر مسؤول عن 80% من الخرف الذي يصيب الإنسان، مشيرًا إلى أن العقل البشري مسؤول عن عدة عمليات تتمثل في الفهم والإدراك والتحليل والتخيل والتذكر والاسترجاع والربط بين العلاقات والمتعلقات والانتباه.

أكد استشاري الطب النفسي، أن الاختلال في وظيفتين فقط من الوظائف العقلية يصنف صاحبها بـ "الخرف"، مشيرًا إلى أن بايدن لديه أكثر من خلل في أكثر من عملية من العمليات العقلية، وهو ما ظهر جليًا من خلال تحليل عدة مواقف للرئيس الامريكي خاصة في خطاباته.