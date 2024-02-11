مصر تستضيف دورة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية استضافته الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وإنشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد.

كما يستضيف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بجمهورية مصر العربية للدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، ومن المقرر أن يُعقد هذا الحدث الهام في مقر المعهد بحلوان، القاهرة، في الفترة من 12 إلى 18 فبراير 2024.

وستقدم الدورة نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات، وستخدم الدورة 55 مشاركًا من 42 دولة، و تهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض، في الفترة من 12-18 فبراير 2024.

يشارك في الدورة مجموعة متنوعة من الخبراء والدبلوماسيين من منطقة أفريقيا الجغرافية، وسيبدأ الحدث بكلمات افتتاحية من الضيوف، مؤكدة أهمية RIC-26 في تقدم عنصر التفتيش الموقعي في نظام التحقق من CTBTO.

وسيلقي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وأولج روزخوف مدير التفتيش الموقعي بالمنظمة الدكتور روبرت فلويد، الأمين التنفيذي للمنظمة، كلمة أمام المشاركين، مبرزًا الأهمية العالمية لمثل هذه الدورات في تعزيز التعاون الدولي، ويفتتح الدورة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

وبالتزامن مع الحدث سيتم افتتاح مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، وهو مركز متميز للمنظمة في أفريقيا، وسيمثل هذا الحدث الهام إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الأفريقية.

يذكر أن مصر قد شارت في مجموعة العمل العليمة التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في إعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.

ويمثل المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.