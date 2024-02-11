ترامب وعد بإنهاء سياسات الحدود المفتوحة وإطلاق أكبر عملية ترحيل للمهاجرين إذا انتخُب رئيسًا

لفت الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​، تعليقًا على رفض مشروع قانون ​الهجرة​، إلى "أنّنا حقّقنا هذا الأسبوع أيضًا انتصارًا كبيرًا، يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي للمحتال ​جو بايدن​ (الرّئيس الأميركي)... المجموعة بكاملها أدّت عملًا رائعًا في ​الكونغرس​. لقد سحقناه".

وأعلن، خلال تجمّع عام في ​كارولاينا​ الجنوبيّة، "أنّني منذ اليوم الأوّل (إذا أُعيد انتخابه رئيسًا)، سأنهي كلّ سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن، وسنطلق أكبر عمليّة ترحيل وطنيّة في تاريخ ​الولايات المتحدة الأميركية​. ليس لدينا خيار".

وكان قد عرقل أعضاء الكونغرس الجمهوريّين، نصّ القانون، الّذي تضمّن إضافةً إلى إصلاح نظام الهجرة، مساعدات إضافيّة لأوكرانيا وإسرائيل.