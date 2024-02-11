لفت الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، تعليقًا على رفض مشروع قانون الهجرة، إلى "أنّنا حقّقنا هذا الأسبوع أيضًا انتصارًا كبيرًا، يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي للمحتال جو بايدن (الرّئيس الأميركي)... المجموعة بكاملها أدّت عملًا رائعًا في الكونغرس. لقد سحقناه".
وأعلن، خلال تجمّع عام في كارولاينا الجنوبيّة، "أنّني منذ اليوم الأوّل (إذا أُعيد انتخابه رئيسًا)، سأنهي كلّ سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن، وسنطلق أكبر عمليّة ترحيل وطنيّة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ليس لدينا خيار".
وكان قد عرقل أعضاء الكونغرس الجمهوريّين، نصّ القانون، الّذي تضمّن إضافةً إلى إصلاح نظام الهجرة، مساعدات إضافيّة لأوكرانيا وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب وعد بإنهاء سياسات الحدود المفتوحة وإطلاق أكبر عملية ترحيل للمهاجرين إذا انتخُب رئيسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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