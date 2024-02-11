مقتل 25 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرقي رفح

أفادت مصادر في ​قطاع غزة​ لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 25 مواطنًا على الأقلّ وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين شرقي ​رفح​ جنوب قطاع غزة".

وأشارت "وفا" إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مناطق وسط القطاع، مخلّفةً قتلى وجرحى. وشنّت الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب ​خان يونس​".

وكانت قد أكّدت مصادر محليّة للوكالة، "مقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطّائرات الحربيّة منزلًا لعائلة أبو سلمية، في ​دير البلح​ وسط قطاع غزة".