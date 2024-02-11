مقتل 25 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمنزل يأوي نازحين شرقي رفح

أفادت مصادر في قطاع غزة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 25 مواطنًا على الأقلّ وإصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة".
وأشارت "وفا" إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة قصفت مناطق وسط القطاع، مخلّفةً قتلى وجرحى. وشنّت الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب خان يونس".
وكانت قد أكّدت مصادر محليّة للوكالة، "مقتل امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف الطّائرات الحربيّة منزلًا لعائلة أبو سلمية، في دير البلح وسط قطاع غزة".
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