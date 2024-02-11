أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مقابلة عبر قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الى أن "الجيش الإسرائيلي سيضمن ممرا آمنا للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة".
ولفت نتانياهو، الى أن "النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس الإرهابية، وعلى ورفح، وهي المعقل الأخير"، مضيفاً "نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي".
ورأى أن "أولئك الذين يقولون إنّنا يجب ألّا ندخل رفح مُطلقا، يقولون لنا في الواقع إنّنا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم على رفح وعدم دخولنا للمدينة يعني خسارة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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