ستولتنبرغ: لا نسعى للحرب مع روسيا وعلينا توسيع قاعدتنا الصناعية لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا

دعا الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (النّاتو) ​ينس ستولتنبرغ​، ​أوروبا​ إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم ​أوكرانيا​، مؤكّدًا "أنّنا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصّناعيّة بشكل أسرع، لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا".

ولفت، في حديث إلى وسائل إعلام ألمانيّة، إلى أنّه "ليس هناك تهديد عسكري وشيك ضدّ أيّ حليف، وفي الوقت نفسه، نسمع تهديدات منتظمة من ​الكرملين​ ضدّ دول ​الناتو​"، مشدّدًا على أنّ الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا منذ نحو عامين، أظهرت أنّ "السّلام في أوروبا لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه"، ومركّزًا على أهميّة حماية الدّول الأعضاء في الحلف.

وأشار ستولتنبرغ، إلى "أنّنا طالما استثمرنا في أمننا وبقينا متّحدين، سنواصل ردع أيّ عدوان"، موضحًا أنّ "الناتو لا يسعى إلى الحرب مع ​روسيا​، ولكن علينا أن نستعدّ لعقود من المواجهة المحتمَلة". وأفاد بـ"أنّنا نراقب من كثب ما تفعله روسيا، وعزّزنا وجودنا في الجزء الشّرقي من الحلف"، محذّرًا من أنّه "إذا انتصر الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ في أوكرانيا، فليس هناك ما يضمن أنّ العدوان الرّوسي لن يتّسع أكثر. لذا فإنّ دعم أوكرانيا الآن والاستثمار في قدرات النّاتو هو أفضل دفاع لنا".

ويجتمع وزراء دفاع "النّاتو" في بروكسل في 15 شباط الحالي، قبل أسبوع من الذّكرى السّنويّة الثّانية لبدء الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة.