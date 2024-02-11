"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "حالة من التّرقّب والحذر الشّديدَين تخيّم على القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقًا من محور سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري، حتّى منطقة العرقوب- حاصبيا ومزارع شبعا، وذلك بعد ليل ساخن ومتوتّر وسّعت فيه القوّات الإسرائيليّة اعتداءاتها ضدّ المنطقة، مستهدفةً بالقصف المدفعي أطراف راشيا الفخار، كفرحمام، كفرشوبا، أحراج الصنوبر بين الفرديس وكفرحمام وخراج الهبارية".
وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقه ليلًا، تحليق شبه متواصل للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي، فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة"، لافتًا إلى أنّ "الطّيرن لا يزال يحلّق هذا الصّباح على علو متوسّط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، امتدادًا حتّى المنحدرات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشّرقي".
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