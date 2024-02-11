انت الان تتابع خبر تسجيل هزة أرضية بقوة (4،5) قرب الحدود العراقية – التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الاحد، في محافظة دهوك".

وبينت الوزارة في بيانها، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 07:36:32 هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5) درجة قرب الحدود العراقية _ التركية وتبعد (30) كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك".



وأشارت الى انه "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين"، لافتة الى انه "لم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".