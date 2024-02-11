انت الان تتابع خبر السجن سبع سنوات بحق 3 مدانين قاموا بانتحال صفة مالكة عقار تقيم خارج البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة حكمت على المدانين الثلاثة عن جريمة قيامهم انتحال صفة مالكة العقار الذي تعود ملكيته الى أحد أبناء الطائفة المسيحية والمتواجدة حاليا في اميركا وتزوير المعاملة ونقل ملكيتها باسم أحد المتهمين وبيعها الى اشخاص اخرين".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 290 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

