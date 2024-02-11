علمت "الخليج 365" أنّ "مشروع قانون خطّة النّهوض الاقتصادي ومعالجة الفجوة الماليّة الّذي تعدّه حكومة تصريف الاعمال، اقتصر دور مصرف لبنان المركزي فيه على المساعدة التّقنيّة الّتي طلبتها الحكومة، من دون أن يتدخّل في مضمون المشروع".
وأضافت المعلومات أنّ الكلام الّذي صدر عن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي عن أنّ المشروع المذكور يتبنّاه المصرف المركزي، "هو سابق لأوانه".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": كلام الشامي عن تبنّي "المركزي" لخطة الحكومة بشأن النهوض الاقتصادي سابق لأوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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