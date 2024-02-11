طلب الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن محمد خير، من الأهالي والمنكوبين جرّاء انهيار مبنى في بلدة الشويفات، الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى، لترك المجال لأعمال إزالة الرّدميّات والتّأكّد من عدم وجود إصابات.
وأكّد اللّواء خير التّنسيق والعمل المشترك مع بلدية الشويفات، من أجل تأمين المعدّات اللّازمة، ومتابعة وضع المبنى والّذين كانوا قاطنين فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر خير طلب الابتعاد من محيط المبنى المنهار بالشويفات لإزالة الردميات والتأكد من عدم وجود إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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