خير طلب الابتعاد من محيط المبنى المنهار بالشويفات لإزالة الردميات والتأكد من عدم وجود إصابات

طلب الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء الرّكن ​محمد خير​، من الأهالي والمنكوبين جرّاء انهيار مبنى في بلدة الشويفات، الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى، لترك المجال لأعمال إزالة الرّدميّات والتّأكّد من عدم وجود إصابات.

وأكّد اللّواء خير التّنسيق والعمل المشترك مع ​بلدية الشويفات​، من أجل تأمين المعدّات اللّازمة، ومتابعة وضع المبنى والّذين كانوا قاطنين فيه.