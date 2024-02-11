تفقّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، موقع المبنى المنهار في صحراء ​الشويفات​، حيث اطمأن إلى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدّدًا على أنّه موجود هناك لمواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذا المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية تفقد موقع المبنى المنهار في صحراء الشويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.