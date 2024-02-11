ريفي: أمن لبنان ليس من أمن إيران والمطلوب شيء من الحكمة يا حكام طهران

أكّد النّائب أشرف ريفي، أنّ "أمن لبنان ليس من أمن إيران، ولبنان لن يكون ساحة لنفوذها، فيما اللّبنانيّون يدفعون الثّمن".
وتوجّه، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، بالقول: "أنتم لا تعترفون بلبنان كدولة، وحلم السّيطرة عليه برئاسته وحكومته ومؤسّساته آيل للسّقوط"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب شيء من الحكمة يا حكّام طهران. لبنان وطن تعدّدي يرفض أغلب مواطنيه مشروعكم التّدميري".
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