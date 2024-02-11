ريفي: أمن لبنان ليس من أمن إيران والمطلوب شيء من الحكمة يا حكام طهران

أكّد النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "أمن ​لبنان​ ليس من أمن ​إيران​، ولبنان لن يكون ساحة لنفوذها، فيما اللّبنانيّون يدفعون الثّمن".

وتوجّه، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، بالقول: "أنتم لا تعترفون بلبنان كدولة، وحلم السّيطرة عليه برئاسته وحكومته ومؤسّساته آيل للسّقوط"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب شيء من الحكمة يا حكّام ​طهران​. لبنان وطن تعدّدي يرفض أغلب مواطنيه مشروعكم التّدميري".