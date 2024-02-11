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بحوزته 4 آلاف قرص مخدر.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات بالنجف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السورية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته اربعة الاف قرص مخدر من مادة امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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