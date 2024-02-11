"القسام": القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وأصاب 8 آخرين

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة".

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