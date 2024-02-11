تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي جنوبًا وتنفيذ غارات وهمية في أجواء النبطية وإقليم التفاح

تشهد الأجواء الجنوبيّة والحدوديّة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تحليقًا مكثّفًا للطيران الحربي الإسرائيلي.
كما ينفّذ الطّيران المذكور منذ العاشرة والنّصف من صباح اليوم، غارات وهميّة في أجواء منطقتَي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسّط.
وأفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بأنّ "الطّيران الحربي يحلّق علو منخفض فوق تول، حاروف، جبشيت والدوير".
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