تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي جنوبًا وتنفيذ غارات وهمية في أجواء النبطية وإقليم التفاح

تشهد الأجواء الجنوبيّة والحدوديّة في القطاع الغربي من ​جنوب لبنان​، تحليقًا مكثّفًا للطيران الحربي الإسرائيلي.

كما ينفّذ الطّيران المذكور منذ العاشرة والنّصف من صباح اليوم، غارات وهميّة في أجواء منطقتَي ​النبطية​ و​إقليم التفاح​ وعلى علو متوسّط.

وأفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، بأنّ "الطّيران الحربي يحلّق علو منخفض فوق تول، حاروف، جبشيت والدوير".