خطار: مولوي اتصل بي بعد انهيار المبنى في الشويفات وشدد على موضوع السلامة العامة

أشار مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، في حديث لـmtv، الى أن "وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتصل بي بعد انهيار المبنى في الشويفات وشدد على موضوع السلامة العامة".

وصباح اليوم، انهار مبنى مؤلّف من 5 طوابق في صحراء الشويفات، بعد إخلائه بـ10 دقائق، إذ ظنّ السكان أنّ هزّةً أرضيّةً تحدث، فأخلوا المبنى قبل سقوطه. ولم تُسجّل إصابات حتّى السّاعة.