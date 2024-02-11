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"ديانا داوود" تلتحق بمنتخب العراق النسوي رسمياً.. من هي؟

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481309-638432451450128158.jpg

2024-02-11 | 11:44

"ديانا داوود" تلتحق بمنتخب العراق النسوي رسمياً.. من هي؟

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الخليج 365 – رياضة

أصبحت اللاعبةُ "ديانا داوود" مُتاحةً لتمثيل المنتخب الوطنيّ العراقي النسويّ في منافساتِ بطولة كأس غرب آسيا التي ستقام في المملكةِ العربية الشهر الحالي، بعد إكمال إصدار جواز سفرها، اليوم الأحد.

وأصدرت الدائرةُ القنصلية في دُبي التابعة لسفارةِ جمهورية العراق في دولةِ الإمارات العربية المتحدة جوازَ السفر الرسميّ للاعبة ديانا داوود، بحُضور مديرِ المنتخب النسويّ والمقرر فـي اللجنة علي عباس، حيث تمّ تسليمها جواز السفر لتكون ضمن قائمةِ المنتخب في المنافساتِ المرتقبة.

واللاعبة "ديانا داوود" محترفةٌ في صفوف نادي "بوليتكنيكا تيميشوارا" ضمن الدوري الروماني، إذ تمّ استدعاؤها لتمثيل المنتخبِ النسويّ الذي سيلعبُ أمامَ منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين في بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات السيدات للفترة من 19 ولغاية 29 من الشهر الحالي بمدينةِ جدة السعودية.

ويواصل المنتخب النسويّ معسكره التدريبيّ في مدينةِ دبي ضمن برنامج تحضيراته للبطولة الإقليميّة والتي ستمنح المنتخب التصنيف الرسميّ للمرة الاولى على المستويين الآسيوي والدوليّ.

 

 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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