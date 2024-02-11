شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاء مفتوح مع وزير الخارجية الأسبق حول تداعيات العدوان الإسرائيلى بالصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، اليوم، الأحد، ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية فى لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور .

وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية، إن اللقاء يدور حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير"، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله في ظل المتغيرات السريعة الراهنة علي الساحة الدولية والاقليمية والعربية خاصة فى ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.

يعقد اللقاء فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية.