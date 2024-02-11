شكرا لقرائتكم خبر عن هدايت تمور: مؤسسة هيكل أخذت على عاتقها تدريب أجيال جديدة من الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هدايت تيمور أرملة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، إن مؤسسة هيكل للصحافة العربية أخذت على عاتقها العمل خلال الفترة الماضية على تدريب أجيال جديدة من الصحفيين.

ووجهت هدايت تيمور، خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا، الشكر لنقابة الصحفيين، لتعاونها مع المؤسسة، وأيضًا المُدرّبين الذين عملوا على تدريب الصحفيين الشباب، وهو المجال الذي اهتم به الكاتب الصحفي الراحل.

كما وجهت هدايت تيمور الشكر أيضًا للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على تاريخه، وما قدّمه الصحافة والصحفيين، في مصر والعالم.