هاشم هاتف اللواء خير: لضرورة الكشف على الابنية في الشويفات وتأمين سلامة السكان

اجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اتصالا بالامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، للاهتمام بحادثة سقوط احد ابنية صحراء شويفات.

وأكد هاشم، على "ضرورة الكشف على الابنية المجاورة وتأمين سلامة السكان خصوصا المتصدع من الابنية وكذلك تأمين ايواء العائلات"، مشدداً على أننا "سنتابع الموضوع مع كل المسؤولين المعنيين".

وشكر هاشم اللواء خير "لمبادرته المباشرة وتكليف الجهات المختصة لاجراء الكشوفات اللازمة والسعي لايواء المتضررين"، مطالباً الحكومة "بضرورة تأمين متطلبات الهيئة للقيام بدورها لناحية الكشف السريع قبل حدوث اي امر جديد قد يودي بحياة الامنين في منازلهم على تواضعها ولا يمكن التهرب من هذه المسؤولية رغم الظروف الدقيقة".