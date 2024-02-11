خطار تفقد موقع المبنى المنهار في صحراء الشويفات ووجّه بإخلاء مبنيَين سكنيَين ملاصقَين

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ تفقدّ موقع المبنى السّكني الّذي انهار عند السّاعة 8:40 من صباح اليوم، في منطقة صحراء ​الشويفات​، حيث اقتصرت الأضرار على المادّيّات، نتيجة مغادرة القاطنين منازلهم إثر سماعهم أصوات تنبئ بسقوطه؛ قبل وقوع الكارثة بدقائق".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ كان قد حرص على تكليف عناصر الدفاع المدني بإجراء مسح ميداني شامل ودقيق في موقع الانهيار، للتحقّق ممّا إذا كان هناك من إصابات، والتّأكّد من سلامة القاطنين في المباني المجاورة، وإخلائهم تحسّبًا لوقوع أيّ طارئ".

وذكرت المديريّة، أنّ "في السّياق، أعطى العميد خطّار توجيهاته للعناصر لإخلاء مبنيَين سكنيَّين ملاصقَين للمبنى الّذي سقط (مؤلّف من خمس طبقات ومنزل جاهز على السّطح)، كما شدّد على العناصر حول ضرورة التّنبّه والحرص على تأمين السّلامة العامّة خلال تنفيذ عمليّات رفع الأنقاض، واستكمال تنفيذ المهام الموكلة إليهم؛ إلى حين انتهاء الجهات المعنيّة من العمل وإعادة فتح الطّريق".