كلاس: الرئاسة أولوية ونصرِّف الأعمال بالنطاق المعقول ولا ندّعي ما ليس لنا من صلاحيات

أكّد وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، ضرورة "استكمال عقد المؤسّسات الدّستوريّة بانتخاب رئيس للجمهوريّة، فالرّئاسة الأولى أولويّة وطنيّة، والمدخل الأساس للاستقرار الدّستوري واستعادة الهدوء إلى الواقع السّياسي اللّبناني". وأشار في تصريح، إلى "أنّنا في الحكومة نتحمّل مسؤوليّتنا ونصرِّف الأعمال بالنّطاق المعقول، وفق ما تتطلّبه مصلحة الوطن وتقتضيه أمور المواطنين، ولا ندّعي ما ليس لنا من صلاحيّات، بل نقوم بواجبنا"، مشدّدًا على "أنّنا لا يمكننا أن ننفعل مع الأزمات من دون الاسهام بإيجاد مخارج لحلّها، وبعيدًا عن أيّ مزايدة، مع احترام كامل لديمقراطيّة المقاطعة والمشاركة الّتي هي في صلب دستورنا، وتشكّل ميثاق حرّيّتنا الّتي نمارسها بثقة ومسؤوليّة".

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