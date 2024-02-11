حذّر قيادي في حركة "حماس"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إسرائيل من أن "أي عملية عسكرية قد تشنّها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ستؤدي الى نسف مفاوضات التبادل بين الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين".

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحركة "حماس": نحذّر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات التبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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