وفاة رئيس وزراء تنزانيا السابق إدوارد لواسا عن عمر يناهز 70 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - توفي رئيس وزراء تنزانيا السابق إدوارد نجوياي لواسا، منهيا حقبة من حياته السياسية التي لم ترقى إلى مستوى الرئاسة.

توفي لواسا في معهد جاكايا للقلب في دار السلام. كان يبلغ من العمر 70 عامًا. وأعلن نائب الرئيس الدكتور فيليب مبانجو وفاته على هيئة الإذاعة التنزانية (TBC).

بدأ حياته المهنية كرئيس للوزراء من عام 2005 إلى عام 2008 في عهد الرئيس السابق جاكايا كيكويتي.

ومع ذلك، أجبرته العديد من الفضائح في النهاية على التنحي، مما دفعه إلى تقديم استقالته.

بعد استقالته، قام كيكويتي بحل حكومته كما يقتضي الدستور وشكل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الجديد ميزينجو بيندا.

وفي عام 2015، انشق لواسا عن تشاما تشا مابيندوزي (CCM) وانضم إلى معسكر المعارضة الرئيسي الذي شكل ائتلافًا، حيث أطلق محاولة رئاسية فاشلة ضد الرئيس السابق الراحل جون ماجوفولي.

في 1 مارس 2019، غادر لواسا Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema) وانضم مجددًا إلى CCM.

تميزت أيام لواسا الأخيرة بغياب ملحوظ عن الأضواء، مع تزايد التكهنات التي لا أساس لها من وقت لآخر حول صحته.