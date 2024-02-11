"أطلق عليه الرصاص في بطنه".. الوفاة الثانية تزيد الضغط على السنغالي ماكي سال

ياسر رشاد - القاهرة - تفاقمت الأزمة السياسية في السنغال مع وفاة شخص ثان يوم السبت في احتجاجات عنيفة بشكل متزايد ضد قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأثارت أعمال العنف الأخيرة إدانة جديدة من زعماء المعارضة، وبعضهم كان مرشحا للرئاسة.

ومن المقرر تنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات يوم الثلاثاء.

توفي بائع السوق مودو غاي (23 عاما)، يوم السبت بعد إطلاق النار عليه في اليوم السابق خلال اشتباكات في العاصمة داكار، حسبما قال اثنان من أقاربه لوكالة فرانس برس.

وقال شقيقه دام غاي لوكالة فرانس برس "أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ثم ذهبنا إلى محطة القطار في كولوبان للعودة إلى المنزل".

"وهناك أطلق أحد رجال الدرك النار عليه في بطنه برصاصة حية".

وقال صهره مبانيك ندياي إنه توفي متأثرا بجراحه صباح السبت.

وبالفعل، توفي يوم الجمعة طالب جغرافيا في السنة الثانية يبلغ من العمر 22 عاما في بلدة سانت لويس الشمالية، في ظروف لا تزال غير واضحة.

في سانت لويس، توفي ألفا يورو تونكارا في حرم جامعة غاستون بيرغر حيث كان يدرس الجغرافيا.

أقام مائة من زملائه وقفة احتجاجية طوال الليل من أجله.

وتشير مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إصابة أشخاص آخرين أيضًا.

وقال المدعي العام في المدينة إنه فتح تحقيقا في الوفاة. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه وجود قوات أمنية داخل حرم الجامعة.

وقال المرشح الرئاسي خليفة سال (لا علاقة له بالرئيس):

ويجب على المجتمع الدولي والإقليمي أن يشهد على تجاوزات هذا النظام المحتضر.

وتزايد الغضب منذ أن قام الرئيس سال في نهاية الأسبوع الماضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير.

وجاء إعلانه قبل ساعات من بدء الحملة الرسمية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتزايدة داخل البلاد والتعبير عن القلق في الخارج، صوت النواب في الجمعية الوطنية يوم الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر.

ونظمت احتجاجات في أنحاء البلاد، يوم الجمعة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع لإبعاد الحشود عن ميدان مركزي رئيسي في داكار، كما أغلقت الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية والأسواق الرئيسية.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الشرطة استهدفت خمسة صحفيين على الأقل في دكار.

ودعا نشطاء من مجموعة آر سونو الانتخابية (حماية انتخاباتنا) إلى احتجاجات جديدة يوم الثلاثاء.

وقال سال إنه أرجأ الانتخابات بسبب خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن المرشحين المحتملين الممنوعين من الترشح.

وقال إنه يريد بدء عملية "استرضاء ومصالحة".

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقدا التأجيل.

ولم يؤيد البرلمان السنغالي هذه الخطوة يوم الاثنين إلا بعد أن اقتحمت قوات الأمن المجلس وأطاحت بعض نواب المعارضة.

وصوت البرلمان أيضًا على إبقاء سال في منصبه حتى يتولى خليفته منصبه، وهو ما من غير المرجح أن يكون قبل أوائل عام 2025. وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في 2 أبريل.

وأثارت الأزمة تساؤلات حول سمعة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا فيما يتعلق بالاستقرار الديمقراطي في منطقة تعاني من الانقلابات العسكرية.

وفي باريس وبرلين، تظاهرت مجموعات من المتظاهرين، العديد منهم من السنغاليين، يوم السبت ضد سال، ونددت به ووصفته بـ”الديكتاتور” وحملت لافتات انتقادية.

وقال منظمو احتجاج باريس إن ما بين 2500 و3000 شخص شاركوا. وقدرت الشرطة الفرنسية العدد بـ 2000.

السنغال مستعمرة فرنسية سابقة ويعيش العديد من السنغاليين في فرنسا.