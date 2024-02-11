اختتام مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن التبغ بالتركيز على حماية البيئة

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع مندوبون من جميع أنحاء العالم في مدينة بنما لحضور المؤتمر العاشر للأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعروفة باسم WHO FCTC.

وكان هذا أول اجتماع شخصي لمؤتمر الأطراف منذ عام 2018، حيث عُقدت اجتماعات سابقة عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19.

على الرغم من انخفاض معدل انتشار التبغ بين البالغين خلال العشرين عامًا الماضية، إلا أن رئيس اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حذر من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة على البيئة.

نبه الدكتور بلانكو ماركيزو، "إن الأراضي المستخدمة لزراعة التبغ هي أراضٍ لا يمكن إعادة تحويلها بسرعة لاستخدامها مرة أخرى لأن التبغ، من ناحية، يتطلب الكثير من العناصر الغذائية للتربة، ولكنه يتطلب أيضًا الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية، لذا فإن التبغ حقًا أمر بالغ الأهمية ملوثة".

وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن العديد من الدول التي تواجه مشكلات الأمن الغذائي هي أيضًا اقتصادات كبيرة في زراعة التبغ.

يموت حوالي 8 ملايين شخص كل عام بسبب تعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم.

استخدامها بين المراهقين ويقدر أحدث تقرير عالمي عن التبغ أن هناك ما لا يقل عن 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستخدمون حاليا بعض أشكال التبغ، مع وجود مستويات مثيرة للقلق من استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين في بعض البلدان.

وقالت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو: "استهلاك التبغ هو إدمان يحتوي التبغ على النيكوتين، وهو منتج يسبب الإدمان بدرجة كبيرة، مثل المخدرات غير المشروعة، وحقيقة أنه قانوني لا يجعله أقل إدمانا".

معظم الأشخاص الذين يدخنون بدأوا بالتدخين في سن المراهقة، عندما لا تكون مستعدًا بعد لاتخاذ القرارات التي ستؤثر عليك لاحقًا، والتي سوف تستمر مدى الحياة.

وقرر المؤتمر تعزيز مادة الإطار التي تركز على حماية البيئة وصحة جميع الناس.

وتم اتخاذ قرار مهم آخر لتعزيز المبادئ التوجيهية بشأن الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود، وتصوير التبغ في وسائل الإعلام الترفيهية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء فريقين من الخبراء أحدهما للعمل على التدابير التطلعية لمكافحة التبغ والآخر للتركيز على المسؤولية.

وكانت القرارات الأخرى التي اعتمدها مؤتمر الأطراف العاشر تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالإضافة إلى تعزيز صندوق الاستثمار الخاص باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

واتفقت الأطراف أيضًا على تمديد ولاية الاستراتيجية العالمية لتسريع مكافحة التبغ 2019-2025: النهوض بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ 2019-2025، بحيث تتوافق تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما اعتمد مؤتمر الأطراف العاشر إعلان بنما، الذي يلفت الانتباه إلى التضارب الأساسي وغير القابل للتوفيق بين مصالح صناعة التبغ ومصالح الصحة العامة.

وخلال القمة التي استمرت خمسة أيام وانتهت يوم السبت، تناول ممثلو 142 حزبا مجموعة من القضايا بما في ذلك تنظيم الإعلان عن التبغ.