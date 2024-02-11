مسؤولو الانتخابات في جنوب السودان يخضعون للتدريب قبل الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - ويتجه جنوب السودان نحو انتخاباته الأولى نهاية العام الجاري.

عقدت بعثة الأمم المتحدة في البلاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً ورشة عمل تفاعلية في العاصمة جوبا.

وعلى الرغم من ضخامة المهمة التي تنتظرنا، يعتقد رئيس اللجنة الانتخابية في جنوب السودان أنه من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ستأتي الانتخابات الناجحة عندما نكون مهتمين للغاية بالتثقيف المدني والسياسي، في المقام الأول، ومن ثم تسجيل الناخبين، إذا أكملنا هاتين القضيتين قبل يونيو، فسوف ننجو، وسنجري انتخابات ناجحة.

أصبح جنوب السودان مستقلاً في عام 2011 وبعد أن أنهى اتفاق السلام في عام 2018 حرباً أهلية، تم تأجيل الانتخابات مراراً وتكراراً.

وقام دارين نانس، الذي يقود فريق المساعدة الانتخابية المتكامل التابع للأمم المتحدة، بتفصيل هدف التبادل الذي استمر ثلاثة أيام مع المحاورين الرئيسيين في جنوب السودان.

ينصب التركيز الرئيسي على مناقشة التحديات المتعددة للتحضير للانتخابات في غضون 10 أشهر.

وتتحمل المفوضية الوطنية للانتخابات، إلى جانب أجهزة الدولة الأخرى، وهي مجلس الأحزاب السياسية، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، وقوات الأمن، ووزارة العدل، والسلطة القضائية، ووزارة المالية الحكومة بشكل عام التحدي المتمثل في تنظيم حدث وطني حيث تطلب من الملايين من الناس أن يفعلوا نفس الشيء في نفس الوقت، خلال 10 أشهر.

سيكون ذلك تحديًا في أي مكان في العالم، سيكون ذلك تحديًا لجنوب السودان أيضًا”.