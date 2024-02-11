افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن نجاة فرق الإسعاف بأعجوبة في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والصليب الأحمر اللبناني بعدما إستهدف الجيش الاسرائيلي تحركاتهم بعدد من القذائف أثناء مرورهم لمكان الغارة في شيحين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نجاة فرق الاسعاف في كشافة الرسالة والصليب الاحمر بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي في شيحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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