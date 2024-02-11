حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات وموقع رويسات العلم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.