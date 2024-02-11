مقتل رئيس البنك النيجيري في تحطم مروحية أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - كان المؤسس المشارك لبنك Access Bank، أحد أكبر البنوك في نيجيريا، من بين ستة أشخاص قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا.

قُتل هربرت ويجوي وزوجته وابنه والرئيس السابق للبورصة النيجيرية في الحادث.

ووصف الرئيس بولا تينوبو وفاة ويجوي بأنها "مأساة ساحقة".

ويقوم المحققون بتمشيط الموقع في صحراء جنوب كاليفورنيا لتحديد سبب الحادث.

وكانت المروحية المستأجرة في طريقها من بالم سبرينغز إلى مدينة بولدر في ولاية نيفادا عندما سقطت على بعد حوالي 96 كيلومترا (60 ميلا) من لاس فيغاس.

ووفقا لوسائل الإعلام النيجيرية، كان المصرفي البالغ من العمر 57 عاما في طريقه إلى لاس فيغاس لحضور مباراة السوبر بول يوم الأحد.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو إن موقع التحطم كان بالقرب من نيبتون، على حافة محمية صحراء موهافي. وكان الطقس سيئا، مع أنباء عن هطول أمطار وثلوج في المنطقة.

أسس السيد ويجوي Access Bank في عام 1989. وأصبح أكبر بنك في نيجيريا في عام 2018 بعد أن استحوذ على منافسه الرئيسي، Diamond Bank.

في السنوات الأخيرة، كان ويجوي يعمل على التوسع في جميع أنحاء القارة، حيث استحوذ على بنوك في دول بما في ذلك كينيا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا.

وكان يخطط لفتح خدمة مصرفية جديدة في آسيا في الربع الأول من عام 2024.

وتوالت التعازي بعد نبأ وفاته، وقال الرئيس تينوبو إن الأمر كان "صادمًا لدرجة تفوق الفهم". ووصف مكتب الرئيس وفاته بأنها "ضربة مروعة" لنيجيريا والصناعة المصرفية في أفريقيا.

وفي مقال صحفي نشر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قال ويجوي إن الاستثمار في التعليم العالي هو المفتاح للسيطرة على الهجرة الجماعية، التي "تزعزع استقرار البلدان في جميع أنحاء العالم".

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان بصدد إنشاء معهده التعليمي الخاص، جامعة ويجوي. وكان من المقرر إطلاقه في سبتمبر/أيلول في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، حيث ينتمي.

وكتب يقول إن جامعته تمثل فرصة بالنسبة له لرد الجميل للمجتمع نحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة الهجرة العالمية، بدءًا من إطارنا التقليدي للتنمية الدولية، إن أفضل مكان للحد من الهجرة ليس في وسط البحر الأبيض المتوسط أو القناة الإنجليزية أو نهر ريو غراندي بل في المنزل".