الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا لإغلاق المحيط الأطلسي في وجه المهاجرين واللاجئين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 210 ملايين يورو لمساعدة موريتانيا في مكافحة مهربي البشر وردع قوارب المهاجرين عن الإقلاع، مع ارتفاع حاد في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور المحيط الأطلسي الخطير من غرب أفريقيا إلى أوروبا.

كما أشارت موريتانيا، خلال اجتماع مع مسؤولين أوروبيين في عاصمتها الساحلية نواكشوط، إلى أنها نفسها تكافح بشكل متزايد للتعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون حدودها مع تراجع الأمن في منطقة الساحل.

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن تمويل إضافي للهجرة، وكذلك للمساعدات الإنسانية وخلق فرص العمل، حيث التقت بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقالت فون دير لاين للصحفيين بينما كانت تقف بجوار غزواني وسانشيز في بيان تم بثه على الهواء مباشرة، إن انعدام الأمن ونقص الفرص الاقتصادية في المنطقة يدفعان الكثير من الناس إلى الهجرة وهذا يتسبب في وقوع الكثيرين في فخ المهربين الساخرين ويعرض حياتهم للخطر."

وبينما جدد الزعيم الموريتاني التزامه بالعمل مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لوقف مغادرة المهاجرين، سلط الضوء أيضا على التكلفة التي تتحملها بلاده.

وقال الغزواني إن "موريتانيا تدفع ثمناً باهظاً في إدارة تدفقات الهجرة"، مضيفاً أن بلاده تستضيف بالفعل 150 ألف لاجئ من مالي المجاورة، وهي ليست مجرد دولة عبور فحسب، بل وجهة للمهاجرين.

وقد تم الترحيب بموريتانيا، إحدى أكثر الدول استقرارًا في منطقة الساحل، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الحرب ضد الإرهاب، وأعلنت فون دير لاين عن مبلغ إضافي قدره 22 مليون يورو لإنشاء كتيبة جديدة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا ستقوم بدوريات على الحدود مع المناطق المضطربة مالي.

وقال سانشيز: "إننا نشهد سقوط الحكومات الديمقراطية، وتزايد الهجمات الإرهابية، وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي الحادة بالفعل أدرك جيدا أن موريتانيا تقف في الخط الأمامي أمام كل العواقب".

أصبحت جزر الكناري الإسبانية على نحو متزايد نقطة انطلاق للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا القارية من غرب أفريقيا.

وفي شهر يناير وحده، وصل حوالي 7270 مهاجرًا إلى الأرخبيل، وهو نفس العدد تقريبًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وقالت فون دير لاين إن الطريق الأطلسي إلى أوروبا هو أحد أكثر الطرق دموية في العالم.

في الواقع، ليس من غير المألوف أن تختفي قوارب بأكملها في المحيط الأطلسي، مع ظهور عدد قليل منها في بعض الأحيان بعد أشهر على الجانب الآخر من المحيط دون أي ناجين.

وكانت جزر الكناري تعاني بالفعل من عدد قياسي من الوافدين العام الماضي حيث وصل ما يقرب من 40 ألف شخص إلى شواطئها على متن قوارب معظمها من السنغال.

وفي هذا العام، ارتفعت مرة أخرى حالات المغادرة من موريتانيا، التي بدت تحت السيطرة خلال معظم العام الماضي.

وعلى الرغم من وجود دوريات إسبانية وموريتانية على الساحل، فإن غالبية المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري هذا العام غادروا الدولة الفقيرة.

وفي حين أن العديد من الوافدين هم مواطنون من مالي والسنغال، فإن عدداً متزايداً من الشباب الموريتانيين يستقلون القوارب أيضاً.

وإلى جانب الإعلان عن المزيد من الأموال للهجرة والأمن، أعلن الزعيمان الأوروبيان عن سلسلة من مشاريع التمويل والتنمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي لانتقال الطاقة.