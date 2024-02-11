شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": قرار جمهورى بتعيين عصام خليل نائبا بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء، أسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه لإصدار قرار جمهوريًا، بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ المصري.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان صادر عنه إن ثقة الرئيس الغالية نبراسا على رؤوسنا، داعيا الله أن يوفقه لخدمة بلاده تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أن جميع أعضاء الحزب جنوداً أمناء على خدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار البلاد ورخاء الشعب.