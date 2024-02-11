شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء معهد الأورام بالشرقية وتوفير أجهزة لمعهد الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإنشاء معهد قومي لعلاج الأورام، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن سرعة الانتهاء من مستشفي الأورام بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

من جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن مستشفي الرمد بالزقازيق سيدخل الخدمة خلال أشهر قليلة حيث من المنتظر افتتاحه خلال شهر مايو المقبل ، جاء ذلك ردا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تأخر تشغيل مستشفي الرمد .

وطالب النائب حاتم عبدالعزيز خلال الاجتماع بضرورة تشغيل وحدة المهدية الصحية، والتي تم الانتهاء من إنشاءها ومدها بعدد كبير من الأجهزة، حيث رفضت مديرية الصحة بالمحافظة استلامها بسبب بعض المشكلات الفنية، وهو ما رد عليه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه ليس لديه مانع فب استلامها فورا عقب تلافي الملاحظات التي رصدتها لجنة الاستلام ومنها عدم وصول التيار الكهربائى الخفيف، وعدم جاهزية وحدة إطفاء الحريق.

وأوصى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بضرورة مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن أعمال البناء، بسرعة التواصل مع المقاول المختص لتلافي كافة الملاحظات حتي تتوفر الخدمة لأهالي المهدية .

كما أوصت اللجنة بمد مستشفي الكبد بمدينة هيهات بجهاز أشعة مقطعية الي جانب عدد آخر من المستلزمات ، ووعد مسئولي وزارة الصحة بتوفير جهاز الأشعة المقطعية وباقي المستلزمات.