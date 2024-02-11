شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب تناقش عدم توفير المرافق الأساسية لمدينة "طربول".. ونائب: سأتقدم باستجواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، قائلا:" تم طرح الموضوع فى اجتماع سابق، تم إرسال عدد من الطلبات ولم يتم الرد، محذرا إن التأخير فى إدخال المرافق الأساسية للمشروع سوف ينتج عنه تقديم المزيد من الأدوات الرقابية، مطالبا بحل الأزمة فى أسرع وقت.

وفى ذات السياق. طلب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضرورة وضع حل للأزمة المثارة بشأن توصيل المرافق الأساسية لمدينة طرابلس الصناعية بمركز أطفيح، قائلا:" فى حال عدم حل الأمر سأتقدم باستجواب للحكومة.

وطالب النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، تنفيذ توصيات لجنة الصناعة، وإذا لم يتم سوف ننظم جلسة استماع للمسؤولين يتبعها لجنة تقصي الحقائق .

وقال السلاب، إن وزارة الإسكان قالت فيما سبق إن معظم الوزارات أوضحت صعوبة توصيل المرافق للمشروع، لكن اليوم نجد استجابة من وزارة الكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى .

وقال مسؤول وزارة البترول، إنه يسعى لتوفير كميات غاز لهذا المشروع الكبير، وأن الوزارة بدأت تتخذ خطوات لتوصيل الغاز بعد معرفة الكميات المطلوبة، وسوف نقوم بدراسة فنية واقتصادية، مقترحا أخذ الأمر على مراحل نظرا لحجم المشروع الكبير .

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة فرعية من لجنة الصناعة تضم ممثلين عن هيئة تعاونيات البناء والإسكان والمطور الصناعي، لإعداد مذكرة للعرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير بنود العقد الخاص بمشروع المدينة الصناعية بـ "طربول".